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Şehidimizin Babası Toprağa Verildi
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Şehit Murat Güney’in babası Mehmet Güney’in cenaze törenine katıldı.
GÜNDEM 29.08.2022, 16:41 Mihriye Özkan
Kestel Hanönü mezarlığında düzenlenen cenaze töreninde şehidimiz Murat Güney’in babası merhum Mehmet Güney’in cenaze namazı kılınarak dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaymakam Ürkmezer Mehmet Güney’e rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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