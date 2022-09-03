Şehidimiz Dualarla Anıldı

3 Eylül 2015 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde uğradığı hain saldırı sonucu şehit düşen kahraman Emniyet Amiri İbrahim Halil Aksoy şehadetinin 7’nci sene-i devriyesinde unutulmadı. Şehit Aksoy Alanya Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen organizasyonla kabri başında anıldı.

Programa Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, siyasiler, çok sayıda vatandaş ve yakınları katıldı.

Öğle namazına müteakip düzenlenen etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.