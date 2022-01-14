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Seçim Gecesi İş Yeri Kurşunlandı
Esnaf Odası Seçimlerinin hemen ardından iş yeri kurşunlanan Muhittin Deniz Düşünceli emniyet olayla ilgili araştırmasını sürdürüyor dedi.
GÜNDEM 14.01.2022, 10:31 Zeynep Oktay
Dün gece Hacet Turkcell arkasındaki mağazasının silahlı saldırıya uğradığını ve camların kırıldığını belirten Düşünceli kim niye yapar anlamıyorum dedi.
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