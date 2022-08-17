Savaşa Rağmen O İsim Tatilde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in idari başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Dmitri Peskov, Bodrum koylarında balerin eşi Tatyana Navka’yla tatil yapıyor.Çift, 72 metre uzunluğunda, haftalık kirası 525 bin-585 bin Euro arasında değişen Elegant 007 isimli lüks motor yatla Yalıkavak, Cennetkoy, Türkbükü, Demirkoyu’nda gezdi. Önceki gün Kuşadası'na demir atan Pesko ve eşi Efes ve Meryemana Evi’ni ziyaret etti.

GÜVENLİK AÇISINDAN YAT DEĞİŞTİRDİLER

Yatın etrafından koruma botları ile güvenlik oluşturulan Dmitri Peskov'un sık sık telefon görüşmesi yaptığı, 3-4 botun sürekli güvenlik önlemi aldığı görüldü.Bugün öğle saatlerinde Bodrum koylarına geri dönen Peskov’un güvenlik açısından yat değiştirerek 62 metre uzunluğunda ve haftalık kirası 345 bin Euro olan Sorrento isimli motor yata geçtiği görüldü.

SÖZCÜ KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Peskov'un Rusya’nın en ünlü balerinlerinden biri olan Tatyana Navka’yla birlikte tatil yaptığı Bodrum koylarındaki anlarını SÖZCÜ kameraları saniye saniye görüntüledi.Peskov'un Bodrum koylarındaki tatilini yaklaşık 4 gün daha sürdürdükten sonra ülkesine döneceği öğrenildi.