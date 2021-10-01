Sarısu ve Topçam’da mangal yasağı kalktı

Orman yangınlarının ardından Antalya Valiliği genelgesiyle ormanlara giriş ve çevresindeki mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak 30 Eylül’e kadar yasaklanmıştı. Yasağın 1 Ekim itibariyle bitmesiyle Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından işletilen Sarısu ve Topçam piknik alanlarında mangal yasağı da sona erdi. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sarısu ve Topçam mesire alanlarında kontrollü bir şekilde mangal, tüp ve semaverle piknik yapabilecek. Sarısu Mesire Alanı sabah saat 07.30 ile gece 24.00 saatlerinde arasında, Topçam Mesire Alanı ise 08.00- 20.00 saatlerinde hizmet veriyor.