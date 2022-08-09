Saray Yılan Hikayesine Döndü

Alanya Belediyesi hizmet binasının 2017 yılında ihale edildiğini ifade eden Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, sürecin uzamasının nedenlerine ilişkin soruları yanıtladı.

Alanya Belediyesi’nin tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Başkan Yardımcısı Karamut, “Belediye binası inşaatıyla ilgili, Alanya Belediyesi gerekli ödemeleri ve üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. İnşaat, ekonomik nedenlerle değil firma sahibinin pandemi nedeniyle hayatını kaybetmesi ve firmanın işi zamanında tamamlayamaması ile ilgili hukuki süreçlerden dolayı uzadı. İşin tamamlanması için tekrar ihaleye çıkacağız" dedi.

'SÜRE UZATIMINA RAĞMEN FİRMA İNŞAATI TAMAMLAMADI'

Firmaya işi tamamlaması için farklı tarihlerde 920 gün ilave süre verildiğini kaydeden Karamut, "Yükleniciye ilk iş bitim tarihi olan 23 Eylül 2018'den itibaren pandemi, konkordato, yüklenicinin vefatı ve yurtdışından ithal edilecek malzemelerin tedarikindeki gecikmeler sebebiyle farklı tarihlerde toplam 920 gün ilave süre verilmiş olup verilen bu sürelere rağmen yüklenici işi zamanında tamamlayamamıştır" dedi.

'FİRMA SAHİBİ PANDEMİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ'

Karamut, ihaleyi alan firmanın inşaat devam ederken 18 Ocak 2019 tarihinde tasfiye başvurusunda bulunduğunu ancak başvurunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilmediğini ifade etti. Bakanlığın olumsuz görüş bildirdiği firmanın 18 Ekim’de konkordato ilanı için yaptığı başvurunun 25 Kasım 2019’da İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ilan edildiğini söyleyen Özgür Karamut, pandemi sürecinde firma sahibinin vefatı üzerine firma tarafından Alanya Belediyesi'ne süre uzatma talebinde bulunulduğunu ve belediyenin de kendilerine 18 Ocak 2021 tarihine kadar süre verdiğini vurguladı. Özgür Karamut "31.12.2021 tarihinde yükleniciye işi tamamlaması için son kez süre uzatımı verilmiş, işin 31.03. 2022 tarihine kadar binayı teslime hazır hale getirmesi istenmiş, kendilerine pandemi sürecinde ithal edilecek ürünlerde yaşanan gecikme nedeniyle 920 ilave gün verilmiştir" dedi.

Karamut “Tüm çabalarımıza rağmen firma sadece işlerin yüzde 60’ını tamamladığı için sözleşmemizi 12 Mayıs 2022 tarihinde feshettik” açıklamasında bulundu.

'YÜKLENİCİ FİRMA 1 YIL SÜREYLE KAMU İHALELERİNE GİREMEYECEK'

Fesih sonrası firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği için cezalı duruma düştüğünü anlatan Karamut, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde yüklenicinin 1 yıl süre ile kamu ihalelerinden men edilmesine karar verilmiş olup, karar 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı” dedi.

'EYLÜL AYINDA YENİDEN İHALEYE ÇIKACAĞIZ'

İhale iptali sonrası şantiyede durum tespit raporu ve kesin hak ediş çalışması yapıldığını vurgulayan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut "Yapılan her çalışma yasa gereği belirli bir zaman alıyor, ekiplerimiz ihale dosyası hazırlamak için çalışmaya devam ediyor. İnşallah eylül ayında yeniden ihaleye çıkaracağımız belediye binamızı yer teslimi sonrası en kısa sürede tamamlayarak Alanya halkının hizmetine sunacağız" diye konuştu.