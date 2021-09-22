Sapık tacizci Alanya Cezaevi’ne gönderildi
Karaman’da 16 yaşındaki kızı taciz eden sapık pastaneci Adnan Canpolat Alanya Cezaevi’ne gönderildi.
GÜNDEM 22.09.2021, 12:31 Meliha Yılmaz
Geçtiğimiz yıl Karaman’ın Sarıveliler İlçesinde bir pastanede çalışan A.Ö. isimli 16 yaşındaki kız patronu Adnan Canpolat tarafından tacize uğramıştı. Tutuklanan Canpolat güvenlik kamerası görüntüleri ve deliller göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Canpolat verilen cezanın ardından Alanya Cezaevi’ne gönderildi.
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