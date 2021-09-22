Sapık tacizci Alanya Cezaevi’ne gönderildi

Geçtiğimiz yıl Karaman’ın Sarıveliler İlçesinde bir pastanede çalışan A.Ö. isimli 16 yaşındaki kız patronu Adnan Canpolat tarafından tacize uğramıştı. Tutuklanan Canpolat güvenlik kamerası görüntüleri ve deliller göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Canpolat verilen cezanın ardından Alanya Cezaevi’ne gönderildi.