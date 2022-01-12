Flaş HaberKimlik ve ehliyette yeni dönem!
Sandal İYİ Parti'de
Mahmutlar'da bulunan Remax Confidence ortaklarından Metehan Sandal AK Parti üyeliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.
GÜNDEM 12.01.2022, 14:30 Zeynep Oktay
Üniversite yıllarında Kocaeli İlinde AK Parti Gençlik kurullarında yöneticilik görevinde bulunan ve Mahmutlar'da Mahalle yöneticiliği görevini kısa bir dönem yapan Sandal'ın İYİ Parti rozetini Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan taktı. Mahmutlar Mahalle Başkanı Eren Bahçeci ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu rozet töreninde Sandal'a Türk Bayrağı ve Parti dergisi takdim edildi
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