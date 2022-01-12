Sandal İYİ Parti'de

Üniversite yıllarında Kocaeli İlinde AK Parti Gençlik kurullarında yöneticilik görevinde bulunan ve Mahmutlar'da Mahalle yöneticiliği görevini kısa bir dönem yapan Sandal'ın İYİ Parti rozetini Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan taktı. Mahmutlar Mahalle Başkanı Eren Bahçeci ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu rozet töreninde Sandal'a Türk Bayrağı ve Parti dergisi takdim edildi