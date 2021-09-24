Sanayi esnafından Başkan Adayı Açman'a yoğun ilgi

Alanya Metal İşleri Odası Genel Kurulu, 2020 yıhının ilk 3 aylık döneminde yapılacak. 1 Ocak ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Metal İşleri Odası Genel Kurulu öncesi Mevcut Başkan Kerim Taş'a karşı Ali Rıza Açman aday.

Demirtaş'tan, Okurcalar'a kadar odanın üyelerini tek tek ziyaret edip, yapacaklarını anlatan Başkan Adayı Açman, üyelerden gördüğü ilgiden dolayı bir hayli memnun. Oda Başkanlığı'nı kazanması halinde üyeler arasında ayrımcılık yapmayacağını açıklayan Açman, "Alanya Sanayisi'ni de güzelleştireceğiz" dedi