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Sahte Hesaplara Dikkat!
Alanya’da yetkililer, başka kadınlara ait profil fotoğrafları ile açtıkları sosyal medya hesaplarından ‘öğrenciyim’ gerekçesiyle kişilerden para isteyen sayfalar hakkında vatandaşı uyardı.
GÜNDEM 02.03.2022, 14:21 02.03.2022, 14:40 Zeynep Oktay
Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyada başka kadınlara ait fotoğraflar koyarak sahte hesap açan bazı kişilerin ben Öğrenciyim diye vatandaşlardan para istediği ve bu şekilde insanları dolandırdığı yolunda şikayetler alıyoruz. Bu tür sahte hesaplara itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı.
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