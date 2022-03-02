Sahte Hesaplara Dikkat!

Konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyada başka kadınlara ait fotoğraflar koyarak sahte hesap açan bazı kişilerin ben Öğrenciyim diye vatandaşlardan para istediği ve bu şekilde insanları dolandırdığı yolunda şikayetler alıyoruz. Bu tür sahte hesaplara itibar etmeyiniz” ifadeleri kullanıldı.