Şahin’in Tümen Temasları İlk Meyvelelerini Verdi

Başkan Şahin müjdeli haberi vererek, “Tümen, Rusya’nın petrol rezervinin büyük bölümünü karşılayan ve ekonomisi yüksek bir kenti. Nüfusu kalabalık, eğitim sağlık ve alanlarında da çok başarılılar. Alanya’mız için önemli bir destinasyon olmasının yanı sıra Tümen’in eğitim ve sağlık alanındaki tecrübelerinden yararlanmak için sene başında bu şehirde ALKÜ Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan, dönemin Alanya Gazipaşa Havalimanı Genel Müdürümüz Ekrem Akgül ve yine dönemin Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aslan Laçin ile birlikte temaslarda bulunmuştuk. Bu temaslarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Eğitim alanında Tümen Devlet Üniversitesi ile şehrimizin gözbebeği ALKÜ arasında nihai iş birliği anlaşmaları tamamlandı. Anlaşmaya göre ALKÜ ile Tümen Devlet Üniversitesi ve arasında öğrenci ve akademik personel değişimi, turizm alanında staj programları, ALKÜ TÖMER’de Türkçe öğretimi ve Türk öğrencilere Rusça eğitimi gibi ana başlıklarda iş birliği yapılacak.” diye konuştu.

Bilindiği üzere Şahin başkanlığındaki Alanya Heyeti’nin ocak ayında Tümen’e gerçekleştirdikleri temasları sonucunda Alanya Gazipaşa Havalimanı’na direkt uçuşların başlaması, üniversiteler arası eğitim ve sağlık alanlarında işbirliği yapılması konularında mutabakatlara varılmıştı.

KALAN’DAN ŞAHİN’E TEŞEKKÜR

Önümüzdeki dönemde Rusya üniversiteleriyle daha yakın iş birliğine girileceğinin müjdesini veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ’nün uluslararasılaşma politikasında Rusya’nın özel bir yeri olduğunu ve önümüzdeki yıl Rusya Üniversiteleri ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilmesi ve ortak projeler geliştirmesi noktasında önemli adımların atılacağını belirtti. Kalan Alanya’nın yükseköğretimine ve sağlık sektörüne büyük katkılar sağlayacağına inandığı anlaşmanın sağlanmasındaki emekleri nedeniyle ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e de teşekkür ederek, “Başkanımız her zaman üniversitemizin yanında ve destekçisi oldu. Şehrimize kattığı bu önemli değer nedeniyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.