Şahin’e Çavuşoğlu Ve Ahmet Bebekten Doğum Günü Sürprizi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ABD’ye tedavi gören SMA hastası Ahmet bebek ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’e doğum günü sürprizi yaptılar.

Başkan Mehmet Şahin bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

Başkan Şahin, “Doğum günümde en güzel sürprizi ABD'de Gördüğü tedavi sonrası rehabilitasyon süreci başarıyla devam eden Alanya'mızın evladı minik Ahmet yaptı. İnşallah yeni yaşında Ahmet'in parklarda arkadaşları ile koşup oynadığını görmek nasip olur. Mutlu ve sağlıklı seneler Ahmet. Seni çok seviyoruz’’ oldu.

Başkan Şahin ayrıca Alanyaspor Başkanı ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Şahin, ‘Şampiyonluk yaşadığımız 2003-2004 sezonunda Yönetiminde bulunduğum Alanya'mızın gururu Alanyaspor'umuzun başarılı Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Enver Vural, Mevlüthan Çavuşoğlu ve Tolga Kavuklu bugün sürpriz bir ziyaret yaparak; doğum günümü kutladılar. Mensubu olmaktan onur duyduğum Alanyaspor'umuzun renklerini taşıyan kulüp ürünlerinden oluşan hediyelerini memnuniyetle aldım. Alanyaspor Logolu Pastamızı beraber kestik. Nazik ziyaretleri nedeniyle Başkanımıza ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim.”