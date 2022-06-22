Şahin’den Böcek’e Teşekkür

Genel Kurulda mevcut başkan Mahmut Köse oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Divan Kurulu Başkanı Akın Tabaklar da burada yaptığı açıklamada, “Bu projeye öncülük eden, Alanya’mızın marka değerine katkı yapacak projeyi başarıyla yürüten ALTO Başkanımız Mehmet Şahin’e de teşekkür ediyoruz” diye konutu.

Kooparatif Başkanı Mahmut Köse de yaptığı açıklamada, “Başkan Şahin öncülüğünde verdiğimiz büyük mücadelede etap etap başarıya ulaşıyoruz. El birliği içinde bu projeyi hayata geçireceğimize inanıyoruz. Ben buradan Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ŞAHİN’DEN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Gene Kurulda söz alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de , “Tahsisini yaptığımız Güzelbağ Sanayi Sitesi’nin 18. Madde uygulamasının tamamlandığı müjdesini de çok şükür genel kurulda verdik. Sırada inşaat çalışmalarının başlaması var. Bu büyük mücadelede bizlerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e de çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yeniden göreve seçilen Mahmut Köse ağabeyimizi ve yönetimini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Birlikte yapacağımız çok şey var. Her şey Alanya’mız için” diye konuştu.



ŞAHİN MÜJDEYİ GENEL KURULDA VERDİ

ALTSO İmalatçılar Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını ALTSO’da gerçekleştirildi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin genel kurulda müjde vererek tahsisini yaptıkları arazide 18 madde uygulamasının da tamamlandığını söyledi.

Genel Kurulda mevcut başkan Mahmut Köse oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi. Divan Kurulu Başkanı Akın Tabaklar da burada yaptığı açıklamada, “Bu projeye öncülük eden, Alanya’mızın marka değerine katkı yapacak projeyi başarıyla yürüten ALTO Başkanımız Mehmet Şahin’e de teşekkür ediyoruz” diye konutu.

Kooparatif Başkanı Mahmut Köse de yaptığı açıklamada, “Başkan Şahin öncülüğünde verdiğimiz büyük mücadelede etap etap başarıya ulaşıyoruz. El birliği içinde bu projeyi hayata geçireceğimize inanıyoruz. Ben buradan Başkanımız Mehmet Şahin’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ŞAHİN’DEN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Gene Kurulda söz alan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de , “Tahsisini yaptığımız Güzelbağ Sanayi Sitesi’nin 18. Madde uygulamasının tamamlandığı müjdesini de çok şükür genel kurulda verdik. Sırada inşaat çalışmalarının başlaması var. Bu büyük mücadelede bizlerin yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e de çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile yeniden göreve seçilen Mahmut Köse ağabeyimizi ve yönetimini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Birlikte yapacağımız çok şey var. Her şey Alanya’mız için” diye konuştu.