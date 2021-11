Şahin’den 2. tapu müjdesi

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, konuya ilişkin taleplerini ilettikleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri ile umut verici gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan şahin, “Alanya’mıza ikinci bir tapu dairesi açılması için yaptığımız çalışmalar olumlu biçimde devam ediyor. Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, bu yöndeki talebimizi Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a iletti. Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmede kendisine son gelişmeleri de aktarma şansı yakaladık. Acil eylem planımız öncelikle mevcut tapu dairemizdeki personel sayısının arttırılması olmakla birlikte nihai hedefimiz Mahmutlar Mahallemize ikinci bir tapu dairesi kazandırmak olacaktır” dedi.



“ELİMİZİ YİNE TAŞIN ALTINA KOYARIZ”



Başkan Şahin ayrıca, “Sayın Bakanımızdan aldığımız bilgi, sürecin başarılı biçimde devam ettiği yönünde. Allah’ın izni ile yasal süreç tamamlanınca elimizi bir kez daha taşın altına koyar, Tapu Dairemizin inşaatını üstlenerek en kısa sürede hizmete açarız. Ekonomimizin lokomotiflerinden İnşaat ve Emlak sektörünün de Turizm ve Tarım gibi her zaman yanındayız. Mahmutlar Mahallemiz için talep ettiğimiz tapu binamızın inşaatını üstlenebileceğimiz gibi hizmetli personel konusunda da gereken desteği vermeye hazırız” dedi.



“BAKANIMIZ PROJE GETİRENE KAPILARI AÇAR”



Her zaman olduğu gibi Alanya’mız için götürdüğümüz bir projeye daha sayın bakanımız öncülük etti ve sonuca gitmemizi sağladı. Sayın Bakanımız hizmetin en güzeline layık Alanya’mız için büyük bir şans. Kendisine gelen her projeye olumlu yanıt veriyor. Bu nedenle Alanya’daki her kurumun proje üreterek sayın bakanımıza iletmesi lazım. Siz proje üretirseniz Sayın Bakanımız kapıları açar. Çünkü ortak paydamız Alanya. .. Alanya’mızın sorununu, derdini hatta Alanya’da yaşayan her bireyin derdini ve sorununu kendi derdimiz ve sorunumuz kabul ettik. Alanya’mızın çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Yüce Allah’ın izni ve sizlerden aldığımız güçle bu sorunları çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz