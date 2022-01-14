Şahin, Yüksekova Kadın Futbol Takımını Ağırladı

Başkan Şahin, “Güzel ülkemizde dayanışmanın, kardeşliğin önemine dikkat çekmek adına İçişleri Bakanlığımızın da desteklediği bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projeye katkıları nedeniyle Kaymakamımız Sayın Fatih Ürkmezer ve Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı’ya da ayrıca teşekkür ederim” dedi.

ŞAHİN BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Öte yandan 2.ligde mücadele eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı Antrenörü Metin Kantaş da Başkan Şahin’in çok güzel bir misafirperverlik sergilediğine dikkat çekerek, ”Başkanımızın ne kadar hayırsever olduğunu burada herkesten duyuyoruz. Alanya’yı çok sevdik. Güzel bir kamp ortamı bulduk. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

ŞAHİN: KADINLAR SADECE SPORDA DEĞİL SİYASETTE DE DAHA FAZLA YER ALMALI

Ülkenin gelişebilmesi için kadınların toplumda daha çok temsil edilmesinin önemli olduğunun altını çizen Şahin, “Ben ALTSO tarihinde yönetim kuruluna ilk defa kadın yönetim kurulu üyesi alan başkan oldum. Sonraki dönemde başkan yardımcım da kadın oldu. Kısacası kadınları toplumun ve sosyal yaşamın ve hatta siyasetin her alanında görmek istiyoruz. Sizlerden gittiğiniz yerde Alanya’da gördüklerinizi anlatmanızı isteriz. Burada olmanızdan biz de çok mutluyuz. Sizlere başarılar diliyoruz” dedi.