Şahin Ve Yenialp’den Dere’ye Hayırlı Olsun Ziyareti

Alanya Ticaret ve Sanayi (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ve Aynı zamanda AESOB Yönetiminde de yer alan Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de Velittin Yenialp, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen seçimlerde güven tazeleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Başkan Şahin, “Başta ekonomi olmak üzere bölgesel konularda istişare ettiğimiz Başkanımıza konukseverliği nedeniyle teşekkür eder, yeni dönemde de başarılı çalışmalarının devamını dilerim. Rabbim utandırmasın inşallah” diye konuştu.

Adlıhan Dere de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Her iki başkanımıza da nazik ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederim. Kendileri ile sürekli istişare halindeyiz. Yeni dönemde de işbirliğimiz devam edecek” dedi.