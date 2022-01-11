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Şahin Üreticiyi Yalnız Bırakmadı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, fırtınadan zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.
GÜNDEM 11.01.2022, 00:41 Meliha Yılmaz
Yanına ALTSO Yönetim Kurulu Üyelerini de alan Başkan Şahin, Konaklı’dan başladığı ziyaretlerine hasar durumuna göre diğer bölgelerde de devam etti.
Tarım sektörünün Alanya için önemine dikkat çeken Şahin, “ Zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimizin daima yanındayız. Bugün hasar gören seralarda çiftçilerimizin görüş ve önerilerini aldık. Hasarın tamamının sigortadan karşılanması yönünde talepleri oldu. Mevcut sigorta sisteminde zarar belli oranda karşılanıyor ve bunun çiftçi lehine yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu konuda üzerimize düşen çalışmaları yaparak ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağız. Rabbim Alanya’mızı ve ülkemizi her türlü felaketten korusun inşallah” diye konuştu.
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