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Sağlık çalışanlarına vefa gecesi
Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları Cenk Eren konserinde gönüllerince eğlendi.
GÜNDEM 04.11.2021, 10:35 Meliha Yılmaz
Adem Murat Yücel tarafınfan düzenlenen vefa ve şükran gecesinde ünlü sanatçı Cenk Eren sahne aldı. Konsere Alanyadaki tüm sağlık çalışanları katıldı. Gecede sağlık çalışanları Cenk Eren’in muhteşem şarkıları ile eğlendi. Konsere Alanya Kaymakamı, Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başhekim ve sağlık çalışanları katıldılar.
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