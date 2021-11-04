Sağlık çalışanlarına vefa gecesi

Adem Murat Yücel tarafınfan düzenlenen vefa ve şükran gecesinde ünlü sanatçı Cenk Eren sahne aldı. Konsere Alanyadaki tüm sağlık çalışanları katıldı. Gecede sağlık çalışanları Cenk Eren’in muhteşem şarkıları ile eğlendi. Konsere Alanya Kaymakamı, Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başhekim ve sağlık çalışanları katıldılar.