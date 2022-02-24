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Sağlamel İddialı
Elektrikçiler Odası eski Başkanı Tuğran Sağlamel ve ekibi önümüzdeki günlerde yapılacak olan oda seçimleri için oldukça iddialı.
GÜNDEM 24.02.2022, 15:44 24.02.2022, 15:50 Meliha Yılmaz
Sağlamel’in seçim ofisine özellikle üyeler yoğun ilgi gösteriyor. Kalabalık bir davetli ve üyelerin katılımıyla seçim ofisini açan Sağlamel, tek tek üyeleri ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Üyelerin ise Sağlamel’e yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
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