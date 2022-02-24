Sağlamel İddialı

Sağlamel’in seçim ofisine özellikle üyeler yoğun ilgi gösteriyor. Kalabalık bir davetli ve üyelerin katılımıyla seçim ofisini açan Sağlamel, tek tek üyeleri ziyaret ederek projelerini anlatıyor. Üyelerin ise Sağlamel’e yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.