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Saatçı’ya İYİ Parti’de Önemli Görev
Fethiye eski Belediye Başkanı Behçet Saatçı’ya İyi Parti’de önemli görev.
GÜNDEM 19.07.2022, 11:04 Meliha Yılmaz
Başkan Saatçı, Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergün ile birlikte görev yapacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan efsane başkan Saatçı, ‘’Genel Başkan Yardımcımız Sayın Metin Ergün’ün önerisi, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in tensipleriyle Yerel Yönetimlerde birlikte çalışacağız. Allah utandırmasın’ dedi.
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