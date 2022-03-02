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'Rusya'dan Alanya'ya Yoğun İptaller Var'

Rusya-Ukrayna savaşının ardından bu ülke vatandaşlarının Türkiye’yi güvenli liman olarak görmesi ve gayrimenkul sektöründe talebin artması beklenirken, Rusya'nın AB tarafından SWİFT sisteminden çıkarılması işleri tersine çevirdi. Rusya'dan yoğun satış iptalleri gelmeye başladı

GÜNDEM 02.03.2022, 08:53 02.03.2022, 09:02 Meliha Yılmaz
'Rusya'dan Alanya'ya Yoğun İptaller Var'

Rusya-Ukrayna savaşının etkileri tüm dünyada görülmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna geriliminin sürdüğü bugünlerde inşaat ve emlak sektöründe hareketli günler yaşanıyor.

Rusya'nın savaş hamlesinin ardından AB tarafından Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarıldığı açıklandı. Rusya, küresel para transferi sistemi SWİFT’ten çıkarılarak savaş süresince en ağır yaptırımı almış oldu. Bu durum Alanya gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkiledi. Rus vatandaşları, Alanya'daki emlak alım anlaşmalarını yoğun olarak iptal etmeye başladı.

‘SAVAŞTAN KAÇANLAR ALANYA’YA GELMEK İSTİYOR’

Emlak Danışmanı Anjelika Chezhia, “Rusya-Ukrayna savaşının olduğu bugünlerde yabancılar Türkiye’yi güvenli bir liman olarak görüyorlar. Avrupa ülkeleri uçakları iptal etti, vize vermiyor. Türkiye savaştan kaçanlara kucak açıyor. Şu anda Türkiye’ye talep var. Ruslar ve Ukraynalılar Alanya’dan gayrimenkul alıp buraya gelmek istiyorlar. Alanya’da yerleşik yaşayan yabancılar evlerini satıp gitme eğiliminde değil. Tam tersine insanlar Alanya’ya gelmek istiyorlar. Zaten Alanya’ya parası olan yabancılar geliyor. İlerleyen süreçte ne olur bilmiyoruz ancak şu an talepte bir azalma yok. Umarım bu savaş daha fazla büyümeden barış sağlanır” dedi.

‘RUSYA’NIN SWİFT’TEN ÇIKARILMASIYLA İPTALLER GELMEYE BAŞLADI’

Rus bankalarının SWİFT sisteminden çıkarılmasının ardından son durumu değerlendiren Emlak Danışmanı Murat Kayacan ise “Alanya inşaat ve emlak sektörünün en önemli pazarlarından birisi Rusya, diğeri ise Türki cumhuriyetlerdi. Fakat alınan yaptırım kararları ile birlikte Rusya pazarı kapandı. Şu anda Rusya SWİFT sisteminden çıkarıldığı için para giriş-çıkışı yok. Rusya bacağı şu anda Alanya için kesilmiş durumda. Yaptırım kararları Avrupa ve ABD tarafından sertleşmeye başlayınca yatırımcıların Türkiye’ye yönelmesi engellenebilir. Rusya ve Türki cumhuriyetlerden iptaller gelmeye başladı. Dünya ekonomilerinde ciddi bir çalkantı var. Mayıs ayı sonuna kadar çok ciddi bir hareket olmayacağını düşünüyoruz. İnsanlar bekle-gör politikası izleyecektir. Ukrayna’daki savaşın sonuçlarını gördükten sonra karar verecektir” ifadelerini kullandı.

'RUS VE UKRAYNA VATANDAŞLARINA ANLAYIŞ GÖSTERECEĞİZ'

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker ise “Rusya ve Ukrayna'dan Alanya’ya hala talep var ancak para trafiğinde bazı sorunlar yaşanacaktır. Vadeli satışlarda ödemeler gecikecek veya bir süre hiç yapılamayacaktır. Alanya inşaat sektörü olarak savaş nedeniyle Rus ve Ukrayna vatandaşlarına anlayış göstereceğiz. Bu ülke vatandaşlarının ödeme gecikmelerine faiz ve benzeri herhangi bir yaptırım uygulamayacağız. Bu süreç sektörümüzü olumsuz etkileyecektir ancak en az zararla kurtulmanın yollarını arayacağız. Savaşın bir an önce sona ermesi tek dileğimiz" diye konuştu.

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