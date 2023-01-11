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Rusya'da Erkeklere 'Seyahat Yasağı' İddiası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov, Rus erkeklere yurt dışı seyahat yasağı getirileceğine ilişkin iddialara yanıt verdi
GÜNDEM 11.01.2023, 15:47 Meliha Yılmaz
Geçtiğimiz yılın şubat ayında Ukrayna'da dönük askeri operasyon başlatan Rusya, 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin kişiyi askere almıştı. Rusya'daki sosyal ağlarda yeni bir seferberlik ilan edileceği, bu nedenle erkeklerin 9 Ocak'tan sonra yurt dışına çıkışının yasaklanacağına dair dedikodular dolaşmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri Peskov, ikinci bir seferberlik ilan edileceği ve bu nedenler Rus erkeklerin yurt dışına çıkışının yasaklandığına ilişkin sosyal ağlarda dolaşan dedikoduların bilgi kirliliği ve sabotaj olduğunu söyledi.
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