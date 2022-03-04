Rus Ve Kazak Tasarımcılardan Şahin’e Ziyaret

12 Mart 2022’de de yeni koleksiyonlarını sergileyecek olan Rus ve Kazak tasarımcılar Meruyert Shamar Kylyshbek, Kesenia Budonova ve Viktor Khoroshkin, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren tasarımcılara Başkan Şahin teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Defile, 12 Mart saat 14.00’da İtalyan Restoran Villa Napoli’de gerçekleştirilecek