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Rus Ve Kazak Tasarımcılardan Şahin’e Ziyaret
Alanya’da yeni bir defileye hazırlanan Rus ve Kazak tasarımcılar ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti.
GÜNDEM 04.03.2022, 16:51 Meliha Yılmaz
12 Mart 2022’de de yeni koleksiyonlarını sergileyecek olan Rus ve Kazak tasarımcılar Meruyert Shamar Kylyshbek, Kesenia Budonova ve Viktor Khoroshkin, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Çalışmaları hakkında bilgi veren tasarımcılara Başkan Şahin teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Defile, 12 Mart saat 14.00’da İtalyan Restoran Villa Napoli’de gerçekleştirilecek
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