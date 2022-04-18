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Rus Turiste Antalya Merkezli Yeni Havayolu
Antalya'da kurulacak havayolunun adı ve detayları belli oldu.
GÜNDEM 18.04.2022, 07:57 Meliha Yılmaz
Southwind adındaki havayolu Mayıs sonu itibarıyla operasyonlarına resmen başlayacak. Şirketin kuruluş dilekçesinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından kabul edildiği ve sürecin hızlandırıldığı kaydedildi.
Southwind'in üç geniş gövde iki de dar gövde olmak üzere başlangıçta 5 Airbus ile operasyonlarına başlayacağı öğrenildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın Türk turizmine olumsuz etkisi olma ihtimali bu süreçte çok önemli etken oldu. Rusya pazarının boş kalmaması ve bu ülkeden Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi için havayolu kurulma kararı son aşamasına geldi. Şirketin charter olarak hizmet vermesi bekleniyor.
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