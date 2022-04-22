Rus Başkan Alanya Halkına Seslendi

Alanya’nın temiz bir kent olduğunu söyleyen Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, ancak vatandaşların kenti yeterince temiz kullanmadığına dikkat çekti. Alanya Belediyesi’nin temizlik faaliyetlerini düzenli şekilde yürüttüğünü ifade eden Gündüz, olası bir şikayet halinde de ekiplerin kısa sürede müdahalede bulunduğunu söyledi.

“Alanya bizim evimiz” diyen Gündüz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sabah yürüyüş yapıyorum ve plajda insanların bıraktığı çöpleri görüyorum. Alanya’mız bizim evimiz, insanlar kendi evlerinde çöplerini bırakıyor mu? Her insan kendi çöpünü alırsa plajlarımız temiz olacak. Hiç fark etmez Rus, Ukraynalı, Türk ya da Avrupalı her insan kendi çöplerine dikkat etmeli. Plajdan çıkan çöplerin arasında çikolata ambalajları gördüm. İnsanlar kendi çocuklarına bile plaja çöp atmamaları gerektiğini öğretmiyor. Bu güzel deniz ve temiz hava için doğaya teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizim bu doğayı çocuklarımız ve gelecek nesiller için temiz tutmamız, korumamız gerekiyor. Kimse insanların çöpünü temizlemek zorunda değil. İnsanlar deniz kenarına geliyor temiz hava almak için, dinlenmek için ama karşılaştıkları manzara üzücü.”