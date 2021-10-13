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Rektör Özkul emekli oluyor
Alanya HEP'in Rektörü Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, emekliye ayrılarak devam etmeme kararı alırken, Genel Sekreter Doğan da İzmir'de başka bir üniversiteye gidiyor.
GÜNDEM 13.10.2021, 20:50 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya'nın tek vakıf üniversitesi olan Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi'nde değişim rüzgarı esiyor. Alanya HEP'te yaşanan değişimler ise idari kadroda gerçekleşiyor. Üniversite Rektörü Prof.Dr. Ali Ekrem Özkul, emekliye ayrıldı. Genel Sekreter Dr. Murat Ertan Doğan da, İzmir'e taşınma kararı vererek, İzmir'deki bir üniversitede görev alacak. Rektör Özkul'un yerine ise akademik kadrodan Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol vekalet edecek.
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