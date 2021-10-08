Rektör Özkan TEKNOFEST’te finale kalan elektrikli aracı kullandı

Bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFESTTürkiye’nin dört bir tarafından öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Akdeniz Üniversitesi’nden Mühendislik Fakültesi öğrencileri Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen danışmanlığında Tufan Elektromobil Takımı olarak, TUFAN V1 elektrikli araç projesi ile TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına katıldı. Yarışmayabaşvuran 180 takım arasında finalist olmaya hak kazanan takım, iki adet rapor sürecinden başarıyla geçerek önce Kocaeli’nde gerçekleşen final yarışmalarına ardından İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen 2021 TEKNOFEST etkinliğine katılarakproje aracını teknoloji severlere tanıtma imkânı buldu.

BU SENE FİNALİST SENEYE HEDEF BİRİNCİLİK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan yarışma sonrası kendisini ziyaret edenTufan Elektromobil Takımı üyelerini TEKNOFEST’e katılımlarından dolayı tebrik etti. Bu tür etkinliklere katılmanın önemli tecrübeler sağladığını söyleyen Rektör Özkan, önemli olanın azimle çalışarak, emek vererek, ter dökerek bir şeyler üretmek olduğunu ve böyle çalışmaların gelecekteki başarılı projelerin birer basamağı olduğunu söyledi. Projeleri olan öğrencilere her zaman destek olduklarını belirten Rektör Özkan, takım üyelerinebu sene finalist oldukları için tebrik ettiğini fakat seneye birincilik beklediklerini söyledi.

ÖĞRENCİLERİMİZ TEKNOLOJİ İLE ERKEN TANIŞMALI

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin daha fazla takımlar kurarak yarışmalara katılması gerektiğini söyleyen Rektör Özkan, “Birinci, ikinci sınıf öğrencilerine de bu tür etkinlikler tanıtılarak onların daha erken zamanda takımlar içinde yer almasını sağlamalıyız. Mühendislik Fakültemiz öğrencileri geleceği tasarlayan ve inşa eden öğrenciler arasında yer alacaklar. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak öğrencilerimizi teknoloji ile ne kadar erken tanıştırıp onları yarışmalara teşvik ederek savunma sanayi, yazılım ve elektrik elektronik teknoloji tasarımları arasında yer almalarını sağlarsak o kadar ülkemizin geleceğine katkı da bulunmuş oluruz.” ifadelerini kullandı.Rektör Özkan, ziyaretin ardından finalde yarışan otomobili kullanarak öğrencilerden otomobil ile ilgili detaylı bilgiler aldı.

ELDEKİ PARÇALARLA OLUŞTURULDU

TEKNOFEST’te Akdeniz Üniversitesi’ni Tufan Elektromobil Takım Kaptanı Elektrik - Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Mesut Erol ve takım üyeleri Mühendislik Fakültesi öğrencileri Gülsüm Büşra Karaca, Kerim Kaan Maraşlı, Doğukan Tombul, Furkan Kalebaşı, Ali Özer, Yaşar YasemenNur Salım, Ahmet Yüksel, Muhammed Körpe, Hüseyin Ertem, Niyazi Atakan Elgin, Yusuf Demirel, AdemKösek, Muhammed Lütfullah Çalışkan temsil etti.‘AR-GE ve Yüksek Teknoloji Topluluğu’ bünyesinde çalışmalarını yürüten Tufan Elektromobil Takımı, elde bulunan parçalarla oluşturduğu TUFAN V1 elektrikli aracında doğru akım elektrik motoru kullanıldığını, sürücü ile ağırlığı yaklaşık 650 kilo civarında ve 5 beygir gücünde olan aracınsaatte yaklaşık 45 km hıza ulaşıp 90km menzil vaat ettiğini belirtti.

GELECEK YIL DERECE KAZANMAYI HEDEFLİYORLAR

Tufan Elektromobil Takımının elektrikli araç standını ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank öğrencilere başarılar diledi. TEKNOFEST’e katılmanınkendileri için önemli bir deneyim olduğunu söyleyentakım üyeleri, “Bir senedir bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Bütün bir sene boyunca harcadığımız emeklerimizin karşılığını TEKNOFEST’te fazlasıyla aldık. Bu seneki planımız, daha çok sponsor bulup, daha güzel ve daha aerodinamik bir araç tasarımı yapmak. Alacağımız yeni ekip üyeleriyle birlikte daha iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz gelecek yıl TEKNOFEST’te derece elde etmek.” diye konuştular.