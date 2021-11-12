Rektör Özkan madalyalı sporcularla bir araya geldi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İtalya’da düzenlenen Wako Dünya Kickboks Şampiyonası’nda 48 kg’da Dünya Şampiyonu olan Zehra Doğan ile aynı şampiyonada bronz madalya kazanan Seyit Battal Ay’ı makamında ağırladı. Başarılı sporculara ziyaretlerinde Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop da eşlik etti.

GURURLANDIRDILAR

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin başarılarını görünce çok mutlu olduğunu dile getiren Rektör Özkan, “Öğrencilerimiz hem eğitimlerine başarı ile devam edip, hem de alanlarında önemli başarılara imza atıyorlar ve üniversitemizi gururlandırıyorlar. Dünya Şampiyonu olan Zehra’yı, aynı şampiyonada bronz madalya kazanan Seyit Battal’ı ve hocalarımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK AİLE GELENEĞİ

12 yıldır kickboks ve muaythai yaptığını ifade eden Milli Sporcu Zehra Doğan, “Benim babam eski tekvandocu. Üç kız kardeş biz de babamızın izinden gittik, küçüklüğümüzden beri spor yapıyoruz. Ablam kickboks ve muaythai dünya şampiyonluğu dereceleri var. Kız kardeşim boksta olimpiyat hazırlık merkezinde kalıyor. Benim de iki dünya, bir Avrupa şampiyonluğum ve bir dünya üçüncülüğüm var. Büyüklerde ilk başarıma 2019’da Macaristan’da Avrupa şampiyonu olarak imza attım. Bu senede fire vermeden büyük bayanlarda dünya şampiyonluğunu kazandım. Finalde Rus sporcu ile dövüştüm, zorlu bir rakibim vardı ama ben ilk rauntta nakavt ettim. Bu da biraz tarihe geçmiş olabilir.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİNE DE ARA VERMEDİ

Hem spor hem okul hayatını birlikte başarı ile yürüttüğünü de anlatan Doğan, “Düzenli ve disiplinli bir hayatımız var. Bu nedenle okul hayatımı da güzel bir şekilde ilerletebiliyorum. Üçüncü sınıf Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. Çok güzel bir üniversitede okuyorum. Okulumuzun bana verdiği çok güzel imkanlar var. Spor salonları olsun, tesisleri olsun çok güzel. Sporumu hiçbir şekilde aksatmıyorum. Üniversitemiz de beni çok destekliyor bu konuda. Çok teşekkür ediyorum.” diye ekledi.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Aynı şampiyonada bronz madalya kazanan Seyit Battal Ay da ailesinin desteği ile 8 yaşında başladığı sporda hedefine doğru inançla ilerlediğini söyledi. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük ikinci sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Seyit Battal Ay, “Gençlerde Avrupa şampiyonuyum, büyüklerde dünya üçüncüsü oldum. Büyükler branşında ilk kez yarıştım. Kimse bizden böyle başarılar beklemiyordu. Ama biz inanıyorduk ve başardık.” dedi. Derslerinin de iyi gittiğini ifade eden Ay, “Hem sabah hem akşam günlük çift idman yapıyorum ama antrenmanlarımı okuluma göre ayarlıyorum. Sabah antrenmanımı yaptıysam sonrasında kalkıp derse geliyorum. Akşam okuldan sonra antrenmana gidiyorum. Hedefim ilk önce Antalya’mızda düzenlenecek olan büyükler Avrupa Şampiyonasında ardından İstanbul Oyunları ve Avrupa Oyunlarında ülkemize madalyalar getirmek ve dünya şampiyonu olmak.” şeklinde konuştu.

ANTALYA SPORUN MERKEZİ

Spor Bilimleri Fakültesi’nin hem teorik hem de uygulamalı bir fakülte olduğunu söyleyen Dekan Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, “Antalya bu uygulamalar için çok ideal bir şehrimiz, spor turizminin de çok yaygın olduğu bir şehir. Biz de tam bunun merkezinde bulunuyoruz. Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrencilerimizin bir çoğu milli sporcu. Olimpiyat gelişim merkezleri TOHM’larla burada da yer alan sporcularımız var. Bir çok alanda da başarılar elde ediyoruz. Biz de Spor Bilimleri Fakültesi olarak mesleki ve bilimsel alanda eğitim veren bir fakülte olarak öğrencilerimizin hem teorik gelişimini hem mesleki gelişimi bilimden elde ettiğimiz bilgiler ışığında onlara yeni ufuklar açmaya çalışıyoruz. Milli sporcu olup bu süreci devam ettirebilmek çok zor çünkü hem antrenmanlarını yapmaları gerekiyor, çift antrenman gerçekleştirmeleri gerekiyor, beslenmelerine dikkat etmeleri gerekiyor ve aynı zamanda derslerini de yürütmeleri de gerekiyor. Diğer arkadaşları gezmeye eğlenceye giderken onlar antrenmana gitmek zorunda. Biz bunların farkındayız çünkü biz de bu süreçlerden geçtik. Bu süreçlerde onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz.” dedi.

UZAKTAN EĞİTİMİN AVANTAJLARI

Sporcuların önemli müsabakalar öncesinde uzun süreli kamplarda kaldığını söyleyen Dekan Aktop, “Milli sporcularımız belli dönemlerde uzakta kaldığı için ya kayıt dondurmak zorunda kalıyorlardı. Spor Bilimleri Fakültesi olarak da derslerinden ayrı kalma süreçlerini daha etkin hale getirebilecek yapıları zaten planlıyorduk, bu pandemi süreci de aslında bize bir yol açmış oldu. Uzaktan eğitim sisteminin yaygın olmasıyla bunun önüne geçildi. Bu süreci daha etkin hale getirerek onların bu mağduriyetini önleyecek yapıları da en kısa sürede Spor Bilimleri Fakültesi olarak devreye sokacağız.” şeklinde konuştu. Milli sporcuların kupalarıyla poz veren Rektör Özkan, sporculara hediye takdim etti.