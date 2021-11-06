Rektör Özkan, AKBÖHONDER kahvaltısına katıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi’ndeki kahvaltıya Rektör Özkan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ve dernek üyeleri ile aileleri katıldı.

MUCİZELERİN BULUŞMASI

Kahvaltıyı organize eden dernek başkanı Mehmet Şahan ve üyelerine teşekkür eden Rektör Özkan, “Organ bağışının insanların hayatını değiştirdiğinin en güzel kanıtı aslında burası. İyi ki organ bağışı yapan insanlar var ki bu insanlar sağlığına kavuşmuş, hayatları değişmiş.” diye konuştu. Organ bağışlarının artması ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak için yapılan etkinliklerin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Türkiye genelinde 26 binin üzerinde hasta organ nakli bekliyor. Bu yaşamların kurtulması ancak bağışların artması ile mümkün. Bu vesileyle herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü bağışlanan her organ, yeni bir hayattır.” şeklinde konuştu.