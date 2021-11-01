Rektör Kalan’dan kan bağışı çağrısı

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, üniversitenin üst düzey yöneticileriyle birlikte Kestel Yerleşkesi’nde kurulan Kızılay TIR’ında kan bağışında bulunarak öğrencileri ve üniversite personelini de kan bağışına davet etti. Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan kan bağışına ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ile Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir katıldılar. Sabah saatlerinde yerleşkede yerini alan Kızılay TIR’ına ise üniversitenin öğrenci ve personeli de büyük bir ilgi gösterdi. Öğrenci ve personele duyarlı davranışları için teşekkür eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Kızılay Haftası kapsamında rektör yardımcılarımızla birlikte biz de bugün kan bağışında bulunduk. Öğrenci ve personelimizin kan bağışı çağrısında ilgi göstermesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu anlamlı haftada kan bağışına noktasına gelerek ilgi ve alakalarını eksik etmeyen öğrencilerimiz ile personelimize teşekkür ederim. 1-4 Kasım tarihleri arasında yerleşkemizde bulunan Kızılay TIR’ına öğrenci ve personelimizi destek olmaya bekliyorum” diye konuştu.