Rektör Kalan’dan Büyükelçiliğe ziyaret

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu Üniversitenin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında Özbekistan’da bir dizi ziyarette bulundu. Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar’ı makamında ziyaret eden Rektör Kalan, Büyükelçi ile iki ülke arasındaki dostluk bağlarının eğitim alanında yapılacak ikili iş birlikleri neticesinde daha da geliştirilmesi için istişarelerde bulundu. Rektör Kalan, Büyükelçi Bekar’a Alanya’nın tarihi ve kültürel dokusunun önemini, Üniversitenin kurumsal yapısını, hedeflerini, ulusal/uluslararası düzeydeki faaliyetlerini anlattı. Özbekistan’da yaşayan, üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih etmek isteyen öğrenciler için düzenlenecek bir YÖS sınavı ile ALKÜ’nün kapılarının bu öğrencilere açılabileceğinin konuşulduğu toplantıda, bu birlikteliğin iki ülke arasındaki eğitim ve kültürel bağları daha da arttırabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu tarafından gerçekleştirilen Büyükelçilik ziyaretleri sonrası Rektör Kalan ve Rektör Yardımcısı Tuğcu, Özbekistan temaslarına ülkenin önde gelen iki üniversitesi ile devam etti. Öncelikle Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi ve sonrasında Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi ziyaret edilerek bu üniversitelerle iş birliği anlaşmaları imzalandı. Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilshodjon Rakhmonov ve Taşkent Devlet Tarım Üniversitesi’nde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abduvasikov Abduaziz Abdulazizovich ile Prof. Dr. Turdiboeva Rano Yeshovna tarafından yapılan görüşmelerde iki üniversite arasında yapılabilecek ortak projelerle iş birlikleri masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen temaslar neticesinde Özbekistan’ın önde gelen iki üniversitesi ile ALKÜ arasında ikili iş birliği protokolü imzalanarak ortak çalışmaların yürütülmesi hususunda temel atılmış oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünde görevli Öğr. Gör. Koray Kaya da hazır bulundu.