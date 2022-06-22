Rektör Kalan Hakkında Şok İddia

FLASHABER24.com’un “Rektörden taciz skandalı” başlığı ile verdiği haberde şu ifadelere yer verildi:

“ Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan hakkında Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) ulaşan şikâyet dilekçesinde çok sayıda taciz iddiası yer aldı. Dilekçede Kalan’ın birçok kadın akademisyene, kendi yüksek lisans öğrencilerine ve kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu, mobbing uyguladığı ve telefonla taciz ettiği vurgulandı. Üniversitede Rektör olması nedeniyle mağdur hocaların ve öğrencilerin korkudan sessiz kaldıkları ifade edildi.

Dilekçede, Rektörün basından sorumlu öğretim görevlisi S.A.’ya hem fiziki hem de yazılı cinsel tacizde bulunması nedeniyle A’nın görevinden istifa ettiği belirtildi. Öğretim görevlisi G.A.’nın ise Rektör Kalan’ın tacizinden dolayı başka üniversiteye geçtiği aktarıldı.

’MAKAM ODASINDA MASAJ YAPTIRDIĞI ÖĞRETİM ÜYESİNE AYRICALIK’

Rektör Kalan’ın öğretim üyesi A.A.’yı kendi makam odasına çağırarak odasındaki özel bölümde masaj yaptırdığı ve bu işlemin bazen saatler sürdüğü dilekçede yer aldı. A.A.’nın Rektöre masaj yaptığı zamanlarda derslerine girmediği için yerine üniversite ile hiçbir bağı olmamasına rağmen Ö.N.T.’nin derslere girdiği aktarılarak Rektör’ün yetkilerini suistimal ettiği vurgulandı. Rektör Kalan’ın Diş Hekimliği Fakültesine, herhangi bir liyakatı olmamasına rağmen S.İ. isimli kadını memuriyetten fakülte sekreterliğine getirdiği, söz konusu kadının tartıştığı Diş Hekimliği Fakültesi Dekanından yoğun bakımda yatarken istifa dilekçesi istendiği, dilekçede hastane kayıtları ve istifa dilekçesi incelendiğinde yoğun bakımdayken istifanın yazdırıldığının ortaya çıkacağı kaydedildi.

‘ÇOCUKLUK ARKADAŞINA DÖNER SERMAYEDEN AYDA 40 BİN TL’

Dilekçede ayrıca Rektör Kalan’ın Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan’ı Profesörlük şartlarını sağlamadan ALKÜ’ye atadığı, ayrıca Rektör yardımcısı yapıldığına yer verildi. Rektör Kalan’ın çocukluk arkadaşı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu’nun usüle aykırı aylık maaşına ek olarak yaklaşık 40 bin TL döner sermaye ödemesi yaptırdığı, kadrosunun Akdeniz Üniversitesi’nde olmasına rağmen ALKÜ’den döner sermaye ödemesi aldığı, Can Tansel Tuğcu’nun 2022 yılında sadece 15 gün üniversite gittiği, ikametinin Antalya olduğu ve üniversiteye hiç gelmediği de dilekçedeki iddialar arasında yer aldı.”

‘BUNLAR KLASİK FETÖ YÖNTEMLERİ’

İddialara ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan "Görevden aldığımız bir ekip var. Bunlarla uğraşıyorlar. Bizim de mahkeme yolu açık olmak üzere yarına suç duyurusunda bulunacağımız bir haber bu. İnsanların elinde bir veri varsa bunun yolu yöntemi bellidir. Giderler savcılığa suç duyurusunda bulunurlar. Şu anda hakkımda yürütülen herhangi bir soruşturma vesaire yoktur. Ne YÖK’te ne adli makamlarda. Böyle bir şey varsa ellerinde zaten giderler. Ama biliyorsunuz. İtibar zedelemek için her türlü yol mübah bu tür insanlara. Bunlar klasik FETÖ yöntemleri. Yıllarca siyaseti de bürokrasiyi de böyle dizayn ettiler. Hala aynı yapıyla yürüyebileceklerini sanıyorlar. İçlerinde farklı cemaat yapıları da söz konusu. Biz tabi ki hukuki haklarımız saklı kalmak koşuluyla ilgili mercilere başvuracağız" dedi.