Rektör Kalan'dan Ahilik Haftası ziyareti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuri Demir ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Kalan’a, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir de eşlik etti.

Yüzlerce yıl önce başlayan bu kutsal geleneğin izlerinin Alanya’da hala yaşadığına değinen Rektör Kalan, ayrı ayrı gerçekleştirdiği ziyarette misafirperverlikleri için Başkan Şahin ile Başkan Demir’e teşekkür etti. Başkanlar aracılığı ile oda üyelerine bol kazanç ve sağlıklı günler temennisinde bulunan Rektör Kalan, “Asırlar öncesinde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda oluşan ahilik, günümüzde de güncelliğini ve işlevselliğini koruyor. Bu da esnaflarımızın ne kadar birlik, beraberlik ve hoşgörü içinde yaşadığını gösteriyor. Temennimiz bu kutsal gelenek nesilden nesile aktarılarak yaşatılmasıdır. Bizi zengin yapan en önemli faktör üretilen ürünlerden elde ettiğimiz kazanç değil, gönül zenginliğimizdir. Alanya esnafı da bu zenginliğe sahiptir. Bu vesileyle tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun.” dedi.