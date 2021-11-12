Rektör'den çorba sözü

Vize haftası boyunca uzun saatler ders çalışan öğrencilere destek olmak ve derslerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla ALKÜ Kütüphanesinde sıcak çorba ve çay ikram ediliyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, Prof. Erdoğan Aslan ve Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, dün akşam kütüphanede sınavlara çalışan öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Rektör Kalan, sınavlarda öğrencilere başarılar diledi. Ayrıca ziyaret sırasında Kalan, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. Öğrencilerin taleplerini karşılamak için planlama yapacaklarını söyleyen Kalan, özellikle kütüphanenin 7/24 hizmet vermesi için gerekli çalışmaları başlatacaklarını kaydetti. Hali hazırda ALKÜ Merkez Kütüphanesinde 47 bin 283 kitap olduğunu vurgulayan Rektör Kalan, öğrenci başına düşen kitap sayısının her geçen gün arttığını belirtti. Çay ve çorba ikramının yapılması için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının, Alanya Belediyesi ile iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Rektör Kalan, verilen destek için Alanya Belediyesine teşekkür etti