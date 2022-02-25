Rekor Zam Öncesi Akaryakıt Kuyruğu

Petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine yükselmesinden sonra akaryakıta zam geldi. Alanya’da akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Araç sahipleri, zam öncesi depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.

Tosmur’da bulunan istasyondan yakıt alan bir tır sürücüsü 3 ay önce deposunu 4500 TL’ye doldurduğunu bu gün ise 9000 TL’yi geçtiğini söyledi.