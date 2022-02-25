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Rekor Zam Öncesi Akaryakıt Kuyruğu
Akaryakıt fiyatlarında bu geceden itibaren uygulanacak olan rekor zam öncesinde Alanya’da bulunan istasyonlarda kuyruk oluştu.
GÜNDEM 25.02.2022, 21:07 Meliha Yılmaz
Petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine yükselmesinden sonra akaryakıta zam geldi. Alanya’da akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştu. Araç sahipleri, zam öncesi depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu.
Tosmur’da bulunan istasyondan yakıt alan bir tır sürücüsü 3 ay önce deposunu 4500 TL’ye doldurduğunu bu gün ise 9000 TL’yi geçtiğini söyledi.
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