Razgatlıoğlu’ndan Alanya Tanıtımı

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 'Şampiyon olan ilk Türk sporcu' olan Türkiye ve Alanya'mızın gururu Toprak Razgatlıoğlu'nun doğup büyüdüğü Alanya'daki tatili sürüyor. Ailesi ve arkadaşları ile bol bol vakit geçirerek zorlu geçen 2021'in yorgunluğunu atan milli motosikletçi, her gün farklı bir etkinlik yaparak yeni sezon öncesi moral depoluyor. Razgatlıoğlu, yeni yılın ilk günlerinde ise kar keyfi yaptı.

Arkadaşları ile gittiği Gökbel Yaylası'nda mini bir kar tatili yapan Toprak Razgatlıoğlu, semaverde çay keyfi yaparken objektiflere poz verdi. Instagram, Facebook ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal ağlarda 1 milyona yakın takipçisi bulunan Razgatlıoğlu'nun paylaşımları binlerce kişi tarafından beğenildi. Alanya tanıtımını tatilinde de sürdüren Toprak'ın paylaşımlarına çok sayıda yorum da geldi.