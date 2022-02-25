Putin'den Beklenen Hamle Geldi

Dün sabah Putin'im emriyle Ukrayna topraklarına giren Rusya, başkent Kiev dahil birçok şehri bombaladı. Ukrayna'da sıkıyönetim ve seferberlik ilan edildi. Bölgede birçok kişi saldırılarda hayatını kaybetti, yüzlerce insan yaralandı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski son olarak sabah 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşgal harekatı Alanyalı turizmciyi resmen şok etti. Kara kara sezonu düşünen turizmci bugün gelen bir son dakika haberiyle yeniden umutlandı. Müzakere çağrısı yapan Zelenski'nin çağrısına Kremlin'den olumlu yanıt geldi.

ZELENSKİ'DEN PUTİN'E: MÜZAKERE MASASINA OTURMALIYIZ

Öğleden sonra son duruma ilişkin bir değerlendirme yapan Zelenski, topraklarını işgal eden Rusya lideri Putin'e seslendi. Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze vuruşlarına devam ettiğini belirten Zelenski, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" açıklamasında bulundu. Zelenski Putin'e de diyalog çağrısında da bulunarak "Rusya'yı ölümleri durdurmak için yeniden müzakere masasına oturtmalıyız" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, MÜZAKEREYE HAZIR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenski'nin çağrısına yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı. Putin, "Rusya üst düzey müzakereye hazır" dedi.

RUSYA DIŞİŞLERİ: UKRAYNA'YI İŞGAL PLANIMIZ YOK

İki ülke arasında çatışmalar bugün de sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, NATO'yu manipülasyon yapmakla suçladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği yönündeki söylemlere tepki gösteren Lavrov, ''Ukrayna'yı işgal planımız yok'' dedi.