Prof.Dr. Ruhi Ersoy Alanya’ya Geliyor

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri 10 Aralık Cuma günü Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te düzenlenecek program ile başlıyor. Organizasyona, Türkiye’nin önde gelen çok sayıda yayınevinin yanı sıra çeşitli alanlarda tanınmış isimler katılıyor.

3. Alanya Kitap Günleri kapsamında Alanya'ya gelecekler arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı siyasetçi yazar Prof.Dr. Ruhi Ersoy'da yer alıyor. Prof.Dr. Ruhi Ersoy 11 Aralık Cumartesi günü Saat 13:00’te Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konferansın ardından imza günü düzenlenecek.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'dan Prof.Dr. Ruhi Ersoy'un konferansına ve imza gününe vatandaşları davet etti. İlçe Başkanı Türkdoğan, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin Başdanışmanı Sayın Prof.Dr.Ruhi Ersoy hocamızın 11 Aralık Cumartesi Saat 13:00’te Alanya Kültür Merkezinde konferansı ardından kitap imza günü vardır. Tüm dava arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

PROF.DR. RUHİ ERSOY KİMDİR ?

Ruhi Ersoy kimdir, Ruhi Ersoy, 1972 yılında Osmaniye‘de doğmuştur. Karaçay İlkokulu ve Derviş Paşa Lisesini doğum yeri ve memleketi olan Osmaniye’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiy Edebiyatı Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu. 1995 yılında Kayseri Behice Yazgan Kız Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğine başladı.

2001 yılında Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Öğretim görevlisi olarak atanan Ersoy, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktora çalışmasını tamamladı.

Ruhi Ersoy 2005 yılında İngiltere‘de University of London School of Oriental and African Studies’te (SOAS) misafir araştırmacı olarak bulundu. London School of Economy’de “Avrupa Kapısında Türk Kültürünü Doğru Anlamak” konulu konferans verdi. 2008 Güz döneminde ABD’de The University of Rhode Island Sosyal Antropoloji bölümünde “Türk Kültüründe Kadın ve Türklerin Milliyetçilik Anlayışındaki İnsani Boyutlar” konularında seminerler verdi. Ersoy, Almanya, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’da Türk Federasyonlarında Konferanslar, Kazakistan, Kırgızsistan, Azerbaycan, Kırım, KKTC gibi Türk yurtlarında da akademik bildiriler sundu.

Ruhi Ersoy 21 Ocak 2011 Tarihinde “Sözlü Kültür Folklor İlişkisi: Baraklar” başlıklı takdim tezi ile Doçentlik sınavını kazanıp ve Doçentlik unvanına hak kazandı. Doç. Dr. Ruhi Ersoy, 2011 genel seçimlerinden sonraki süreçte Gazi Üniversitesine geçiş yaptı ve 4 Kasım 2012’de MHP 10. Olağan Kurultayında MYK üyesi seçildi. Ersoy kongreden bir müddet sonra Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Divan Başkan Yardımcılığına getirildi.

Doç. Dr. Ruhi Ersoy Ruhi Ersoy, yoğun akademik çalışmalarına eş zamanlı olarak MHP ve Ülkü kuruluşlar içinde sürekli yer aldı. Öğrenciliği yıllarından itibaren Ülkü Ocaklarında muhtelif görevler üstlendi. Akademik hayatının yanı sıra fikri hayatının sorumluluğu gereği Ülkü Ocakları dergisi, Kutlu yasi yazılar kaleme aldı. İyi derece İngilizce bilen Ersoy, Dr. Süreyya Ersoy ile evli olup Kutalmış ve Nazlıhilal adlı iki çocuk babasıdır.

Ruhi Ersoy, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde aday olmak için 9 Şubat 2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümündeki öğretim üyeliği görevinden istifa etti. MHP Osmaniye milletvekili adayı oldu.

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde MHP‘den 25. Dönem Osmaniye milletvekili seçilerek parlamentoya girmiştir. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde 26. Dönem MHP Osmaniye milletvekili olarak tekrar seçildi. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri sonras Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı oldu.