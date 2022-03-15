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Pazarcıların Favori Başkanı Seçim Ofisini Açıyor
Alanya Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavcılar Odası Başkan Adayı Hüseyin Gök, 18 Mart’ta seçim ofisini açacak.
GÜNDEM 15.03.2022, 18:30 15.03.2022, 19:04 Meliha Yılmaz
Alanya Sabit ve Seyyar Pazarcılar ve Manavcılar Odası’nın genel kurulu 27 Mart’ta saat 10.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek. Genel kurul öncesinde odaya başkan adayı olan Hüseyin Gök 18 Mart’ta seçim ofisini açacak. Gök seçim ofisini Pazar Pazarı, Devrem Simit arkası, Show Mercek karşısında saat 14.00’te açacak. Gök, seçim ofisinin açılışına odanın üyelerini ve vatandaşları davet etti.
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