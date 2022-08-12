Paşa Özkan’dan Esnafa Uyarı!
Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, taşıma hizmeti veren üyelerini uyardı. Özel okullarla bireysel anlaşma yapılmaması uyarısında bulunan Özkan, anlaşmaların oda yetkilileri ile beraber gidilerek yapılmasını istedi.
Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Paşa Özkan, özel okullara yönelik taşıma hizmeti veren üyelerin bireysel anlaşmalara imza atmamasını istedi. Odanın özel okullar ile çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özkan, “Özel okullarda çalışan hiçbir arkadaşımızın bireysel olarak anlaşmalara imza atmamasını, anlaşmaların oda yetkilileri ile beraber gidilerek yapılmasını ve imza atılmasını önemle rica ederiz. Ayrıca 16 Ağustos 2022 Salı günü saat 10.00'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda taşımalı eğitim ihalesi yapılacaktır. Bütün arkadaşlarımızın katılımını bekliyoruz.Aynı gün sabah saat 08.00'de ALMOS A.Ş. önünde sizlerle istişare toplantımız yapılacaktır. Katılımlarınızı bekleriz” dedi.
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|3
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|1
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|1
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|1
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|0
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Altınordu
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|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
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|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
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|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
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|18. Tuzlaspor
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|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
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|Takımlar
|O
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|1. Tottenham
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|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
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|3
|4. M.City
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|3
|5. Newcastle
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|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
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|3
|8. Chelsea
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|3
|9. Brentford
|1
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|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
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|1
|12. Liverpool
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|13. M. United
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|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
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|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
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|Takımlar
|O
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Elche
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|8. Espanyol
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|9. Getafe
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|10. Girona
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|11. Mallorca
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|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
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|14. Real Betis
|0
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|15. Real Madrid
|0
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|16. Real Sociedad
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|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
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|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
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|0