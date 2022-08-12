Paşa Özkan’dan Esnafa Uyarı!

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Paşa Özkan, özel okullara yönelik taşıma hizmeti veren üyelerin bireysel anlaşmalara imza atmamasını istedi. Odanın özel okullar ile çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özkan, “Özel okullarda çalışan hiçbir arkadaşımızın bireysel olarak anlaşmalara imza atmamasını, anlaşmaların oda yetkilileri ile beraber gidilerek yapılmasını ve imza atılmasını önemle rica ederiz. Ayrıca 16 Ağustos 2022 Salı günü saat 10.00'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda taşımalı eğitim ihalesi yapılacaktır. Bütün arkadaşlarımızın katılımını bekliyoruz.Aynı gün sabah saat 08.00'de ALMOS A.Ş. önünde sizlerle istişare toplantımız yapılacaktır. Katılımlarınızı bekleriz” dedi.