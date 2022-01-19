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Paşa Özkan Yine Zam İstedi

Akaryakıt ve yedek parçaya gelen zamların taşıma esnafını çok zor durumda bıraktığını belirten Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, tekrar zam talebinde bulundu. Özkan, “Yoksa işin altından kalkma imkânımız yok” dedi.

GÜNDEM 19.01.2022, 16:58 Meliha Yılmaz
Paşa Özkan Yine Zam İstedi

Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, taşıma esnafının çok zor durumda olduğunu söyleyerek yüzde 60 zam talebinde bulundu. Her gün neredeyse her ürüne zam geldiğini ifade eden Özkan, “Özellikle akaryakıta ve yedek parçaya gelen zamlar bizi ilgilendiriyor. Akaryakıta 3-4 içinde yaklaşık yüzde 100 zam geldi. Buna karşın taşımada bir zam alamadık. Ekmeğe 50 kuruş zam geldi ama bizim sektörde yeterince zam yapamıyoruz. Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi. Taşıma esnafı özellikle şehir için halk otobüsleri şu anda her gün zarar ediyor. Her gün cebinden para ödüyor. Araçların sigortalarına yüzde 100 zam geldi. Esnaf çok kötü durumda. Esnafın aldığı para akaryakıtını dahi karşılamıyor. Göreve başlar başlamaz Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gittik. Şehir içi ve diğer otobüslere yüzde 30’un üzerinde bir zam geldi ama bu kurtarmıyor. Şehir içindeki öğrenci servislerine yüzde 30 civarında bir zam geldi. Bu ikinci eğitim öğretim döneminde uygulamaya başlayacak. En kötüsü taşımalı eğitim var. Zaten çok düşük fiyata servis hizmeti vermişlerdi. Taşımalı eğitim yapanların ikinci bir imkanı yok. Çünkü tek çalışıyorlar. Hiçbirinin aldığı yevmiye bırakın para kazanmayı şoför parasını bile karşılamıyor. Dün Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile görüştük. Kendisine konuyu ilettik. Er bu durumu bakanlığa ileteceğini söyledi. Biz yine federasyonumuza gideceğiz. Sorunlarımızı ileteceğiz. İnşallah esnafımıza en kısa zamanda bir çözüm bulunur. Yoksa işin altından kalkma imkanımız yok” dedi.

“ÜRKMEZER VE TOKLU İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Yüzde 60 zam taleplerinin bulunduğunu ancak bu oranı alabileceklerini pek umut etmediğini de dile getiren Özkan, “İnşallah biraz zam olur ama ne kadar olur bilmiyoruz. Yüzde 30-40 zam alsak yeter. Devletimiz ne oran verirse artık bunu kabul edeceğiz. Devletimiz inşallah bu soruna en kısa zamanda çözüm bulur. Yarın Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile görüşerek sorunları ileteceğim. Çünkü esnaf çok zor durumda” diye konuştu.

“KİMSE ESNAFI SAĞA SOLA GÖNDEREMEZ”

Servisçi esnafından başkalarının yerine servise gitmemesini de isteyen Özkan, “Herkes bulunduğu yerde çalışmaya devam etsin. Biri onu okuldan çıkarmak istiyorsa veya yerine başka birisini koymak istiyorsa haberim olsun. Ben bütün esnafın arkasındayım. Esnafım yalnız değil. Kimse esnafı kafasına göre sağa sola gönderemez. En küçük sorunda benim yanıma gelsinler. Mutlaka çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)
Gariban 1 gün önce
Vurun garibana Allah gözünüzü doyursun
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