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Paşa Özkan Otobüslere Gelen Zam Hakkında Konuştu

Alanya’da toplu ulaşıma yüzde 30 oranında zam geldi. Zammın ardından konuşan Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, “Taşıma esnafımız çok muzdarip. Şu anda esnafın yevmiyesi yakıt parasını karşılamıyor. Yaptığımız zamlardan dolayı halkımızdan özür diliyoruz ama yapacağımız çok bir şey yok” dedi.

GÜNDEM 10.03.2022, 14:22 Zeynep Oktay
Paşa Özkan Otobüslere Gelen Zam Hakkında Konuştu

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, 10 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu. Art arda gelen akaryakıt zamları ve artan maliyetlerin ardından Alanya’da toplu taşımaya yüzde 30 zam yapıldı.

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, "Gerekli makamlar ile yapılan görüşmelerimiz neticesinde 10 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Ülkemiz ve dünya olağanüstü bir durumdan geçiyor. Bundan ve akaryakıt zammından en çok etkilenenler biz taşımacı esnafı. Özellikle şehir içi halk otobüsleri ve taşımalı eğitim bu süreçten çok büyük şekilde etkileniyor. Verilen zamlar hala yeterli değil ama halk da bu konudan çok rahatsız. Halkın ödeme gücü yok. Şu anda toplu taşımanın hepsine yüzde 25-30 zam geldi.

Şehir içi için halen bu yetersiz. Bizim isteğimiz devletimizin bir an önce bu işe köklü bir çözüm bulması. Halkı nasıl rahatlatabileceğimizi bilmiyoruz. Çok muzdarip durumdayız. Özellikle taşıma esnafımız çok muzdarip. Şu anda esnafın yevmiyesi yakıt parasını karşılamıyor. Yaptığımız zamlardan dolayı halkımızdan özür diliyoruz ama yapacağımız çok bir şey yok” dedi.

“AKARYAKIT İSTASYONLARI VERESİYE VERMİYOR”

Sefer sayılarında azalma olup olmadığı da sorulan Özkan, şehir içindeki halk otobüslerinin biraz olsun maliyetini düşürebilmek için sefer sayılarını azalttığını söyledi. Özkan, “Belki ilerleyen günlerde sefer sayılarının daha da azaltma ihtimali var.

Çünkü her gün zarar ediyorlar. Örneğin bir otobüs Elikesik’ten Karagedik’e gidiyor. Yaklaşık 25-50 kilometre bir seferde 200 TL yatıyor. Bunu toplayamıyor. Bunun için gün sonunda hesabına yatan 800-900 lira olmasına rağmen akaryakıtı bin lirayı geçiyor. Bunun yanında akaryakıt istasyonları da veresiye vermiyor. Veresiye verse bile fiyatını değil, litresini yazıyor. Ödemeye gidince buna göre fiyat almak istiyor. Bu zamlardan dolayı halkımızdan özür diliyoruz” diye konuştu.

ALANYA ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÜCRET TARİFESİ

TAM ÜCRET: 6,70 (TL)

İNDİRİMLİ ÜCRET: 5,70

ÖĞRENCİ: 3,60

KREDİ KARTI: 6,70

QR KOD TEK BİNİŞLİK: 9

KULLAN AT KART 2 BİNİŞLİK: 18

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