Özen, Ödüllerle Döndü

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Golden Hair Festivali, Antalya Side'de bulunan Side Star Otel'de 29 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Türkiye'nin 25 ilinden ve 16 ülkeden katılan 100'ü aşkın kuaförün boy gösterdiği festivale Alanya'dan katılan MO Bay Bayan Saç Tasarım Stüdyosu'nun sahibi Mehmet Özen, yarışmaya adeta damga vurdu. 'Erkek Saç Kesim' kategorisinde tüm yarışmacıları geride bırakarak şampiyonluğa uzanan Mehmet Özen, İstanbul Bayan Kuaförleri Grubu ile katıldığı 'Kadın Saç Kesim' kategorisinde ise ikincilik elde etti. Yarışmada iki ödül birden kazanarak Alanya'ya büyük bir gurur yaşatan Özen, "Mesleğimiz devamlı kendini yenileyen, modaya ve yeni trendlere ayak uydurmak zorunda olan bir meslek. Bizler de bu tür yarışma ve festivaller ile kendimizi yenileme ve kanıtlama fırsatı buluyor. Uluslararası olarak düzenlenen Golden Hair Festivali'nden iki ödülle birden dönmek gurur verici. Destek veren tüm herkese teşekkür ederim" dedi.