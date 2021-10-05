Özel günler için ücretsiz çay aracı hizmete başladı
Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu güzel bir projeye daha imza attı. Emiroğlu, vatandaşların nişan, düğün ve cenaze gibi özel günlerde ücretsiz kullanabileceği çay aracını hizmete soktu.
GÜNDEM 05.10.2021, 12:41 05.10.2021, 12:49 YEDİ GÜN HABER
Alanya Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden beri başarılı bir çok projeye imza atan ve mahalle halkının gönlünde taht kuran Muhtar Emiroğlu, güzel bir çalışmayı daha sonlandırdı.
Okurcalar Mahalle Muhtarlığı’na ait çay aracı hizmete resmen başladı. Nişan, düğün ve cenaze gibi özel günlerde vatandaşları yalnız bırakmayan Muhtar Hasan Emiroğlu, ücretsiz olarak çay aracını vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşların özel günlerindeki en büyük masraflardan olan çay servisi aracı, artık muhtarlıktan talep edilerek ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.
Mahalle halkı çay servisi aracı projesini tamamlayan Muhtar Hasan Emiroğlu’na teşekkür ettiler.
30°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1