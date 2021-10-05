Özel günler için ücretsiz çay aracı hizmete başladı

Alanya Okurcalar Mahalle Muhtarı Hasan Emiroğlu yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Göreve geldiği günden beri başarılı bir çok projeye imza atan ve mahalle halkının gönlünde taht kuran Muhtar Emiroğlu, güzel bir çalışmayı daha sonlandırdı.

Okurcalar Mahalle Muhtarlığı’na ait çay aracı hizmete resmen başladı. Nişan, düğün ve cenaze gibi özel günlerde vatandaşları yalnız bırakmayan Muhtar Hasan Emiroğlu, ücretsiz olarak çay aracını vatandaşların hizmetine sunuyor. Vatandaşların özel günlerindeki en büyük masraflardan olan çay servisi aracı, artık muhtarlıktan talep edilerek ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek.

Mahalle halkı çay servisi aracı projesini tamamlayan Muhtar Hasan Emiroğlu’na teşekkür ettiler.