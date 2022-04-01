Özdemir Ailesi Kurban Keserek Yeni Sezonu Açtı
Alanya'nın tanınmış simaları İbrahim Özdemir ile kardeşi, Tosmur Belediyesi eski başkanı Musa Özdemir’e ait Diamond Hill Resort, yeni sezonu bu yıl da dualarla ve kurban keserek açtı.
GÜNDEM 01.04.2022, 11:27 Meliha Yılmaz
Alanya’nın önde gelen turizmci ailesinden İbrahim Özdemir ve Tosmur Belediyesi eski başkanı Musa Özdemir’e ait Diamond Hill Resort önünde yeni sezon için dualarla kurban keserek bereketli bir sezon dilediler. İbrahim Özdemir,, “Yeni sezonumuzu dua ile açtık. Allah tüm Alanya’mıza ve ülkemize bol kazançlı bir sezon geçirmeyi nasip etsin” dedi. İbrahim Özdemir’in oğlu ve MHP Alanya Yönetim Kurulu Üyesi olan Murat Özdemir ile Tosmur Mahallesi Muhtarı Zafer Gürel’in de katılıdığı dua merasiminin sonunda sezonun bereketli geçmesi için dular edilerek, kurban kesildi.
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