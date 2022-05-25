Oyun Dostu Parklar Artık Okullarda

İlk olarak Alanya Anaokulunda çocuklarla buluşan projenin ilk uygulama gününde;Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Alanya Anaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak okul Müdürü Saliha Sündüs’ten okulun durumu ve öğrenciler hakkında bilgi Alan Kaymakam Ürkmezer daha sonra Oyun Dostu Park uygulama alanını inceleyerek öğrencilerle birlikte vakit geçirdi.

Proje ile ilgili bilgi veren Kaymakam Ürkmezer “Bu projede çocuklarımız sıfır atık çerçevesinde çeşitli malzemeler kullanarak hem oyun oynuyorlar hem de yaratıcılıklarını geliştiriyorlar. Çocuklarımızın farklı materyaller kullanarak oyun oynamalarını sağlayan bu proje ile çocuklarımız açık alanlarda kendi başlarına oyun kuruyorlar. Daha önce belediyemizin çeşitli parklarında uygulanan etkinliği artık Alanyamızın yaş grubuna uygun okullarında da uygulamaya başladık. Bu projede emeği geçen ve işbirliği yaptığınız herkese teşekkürler” dedi.

Daha sonra Anasınıfı öğrencilerini ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer öğrencilerin serbest çalışma ve boyama ders etkinliklerini izleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Sınıf ziyaretlerinden sonra okul öğretmenleriyle toplantı yapan Kaymakam Ürkmezer öğretmenlerle Ahenk Projesi hakkında konuşarak yapılabilecek çalışma ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Ürkmezer’e okul ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik eşlik etti.