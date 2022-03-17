Otobüs Bileti Fiyatlarına Zam Geldi!

Rusya ile Ukrayna savaşı, Alanya'yı her boyutuyla etkiledi. Savaşın ardından dünya genelinde artan akaryakıt fiyat artışları son günlerde az da olsa inmeye başlasa da hala 18-19 lira gibi yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle motorin fiyatları karşısında önlem almak isteyen şehirlerarası otobüs firmaları, çözümü biletlere zam yapmakta buldu. Bütçesine en uygun firmayı gözüne kestiren yolcular ise terminallerdeki şikâyetlerini dile getirerek, oluşan bu durum karşısında bir çözüm bekliyor.

ALANYALI ÖĞRENCİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Şehir dışında okumanın zorluğunu her yönüyle hisseden Alanyalı üniversite öğrencileri kira, beslenme ve eğitim giderleriyle mücadele ediyor. Buna şimdi de Alanya ile okudukları şehir arasındaki ulaşım masrafları eklendi.

OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI ÖĞRENCİYE BÜYÜK YÜK

Alanya'da yaşayıp Düzce'de okuyan bir öğrencinin tek yönlü seyahati, 350 TL'den başlıyor.

Alanya - Edirne arası otobüs bileti fiyatları 430 TL'den;

Alanya - Ankara arası otobüs bileti fiyatları 240 TL'den;

Alanya - Amasya arası otobüs bileti fiyatları 450 TL'den;

Alanya - Isparta arası otobüs bileti fiyatları 100 TL'den;

Alanya - Antalya arası otobüs bileti fiyatları 65 TL'den;

Alanya - Mersin arası otobüs bileti fiyatları 150 TL'den;

Alanya - Muğla arası otobüs bileti fiyatları 250 TL'den;

Alanya - İstanbul arası otobüs bileti fiyatları 330 TL'den;

Alanya - İzmir arası otobüs bileti fiyatları 280 TL'den başlıyor.

30 GÜN İÇİNDE 3 ZAM

Bir ay içerisinde üç defa zamla karşılaştığını ifade eden Erol Yurdakul, altı ay önce 18 lira olan otobüs biletini şimdi 25 liraya aldığını belirtti. İHA mikrofonlarına konuşan Yurdakul, 56 kilometrelik bir mesafeden gelip gittiğini vurgulayarak sırasıyla 18, 23 ve 25 liraya yükselen bilet fiyatları için firmalardan şikâyetini dile getirdi.

'GİDİŞAT BELLİ'

Hemen hemen her gün Beylikova’dan Eskişehir Merkez’e seyahat etmek zorunda kalan Beytullah Öztürk, artan mazot fiyatlarının biletleri de etkilediğini söyledi. Önceden 20 lira ödediği biletin şimdi 25 lira olduğunu anlatan Öztürk, “Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli. Bizim kimseye diyecek bir şeyimiz yok. İşimden dolayı seyahat etmek zorundayım ve yol masrafı bana aylık 150-200 liraya mal oluyor. Bu durum, bizi maddi olarak zayıflatıyor” dedi.

Önceden Eskişehir’e gelirken uygun fiyatta biletler bulduğundan bahseden Uğur Aldemir, yakıt fiyatının artmasının biletleri de etkilediğini söyleyerek, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Normalde sık sık seyahat ediyorum, ama maliyetlerin artması beni düşündürüyor. İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir. Ülkedeki sıkıntıların bir an önce düzelmesini umut ediyorum ve herkesin refah içerisinde yaşamaya devam etmesini diliyorum.”

'ZAM YAPMAYA MECBUR KALDIK'

Son dönemlerdeki akaryakıt fiyat artışından bahseden işletmeci Suat Var ise, artan fiyatlar karşısında bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların da ayakta kalmak zorunda olduklarını anlattı. Vatandaşa hak veren Var, “Örnek verecek olursam, geçen sene de üç lira kazanıyorduk şimdi de üç fakat araçlarımızdan biri şimdi sanayiye girse; onu oradan nasıl çıkartacağız bilemiyorum. Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmaya maruz bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor” diyerek durumu kendince özetledi.