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Otel Yangını Kontrol Altına Alındı
Alanya Kestel Mahallesi’nde bulunan Orient Palace Otel’de bugün öğlen saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
GÜNDEM 02.09.2022, 14:23 Mihriye Özkan
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve helikopter destekli yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Otelde soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yangın esnasında can kaybı yaşanmaması mutlulukla karşılandı.
Ayrıntılar gelecek.
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