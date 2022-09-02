Otel Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri ve helikopter destekli yapılan söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Otelde soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yangın esnasında can kaybı yaşanmaması mutlulukla karşılandı.

Ayrıntılar gelecek.