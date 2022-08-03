ÖSYM Başkanı Görevden Alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı bildirildi.

ÖSYM, sosyal medyadaki iddialar üzerine, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." açıklamasını yapmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNCELEME TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı vermişti.

İletişim Başkanlığı, incelemenin en kısa sürede neticelenerek ve kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı.

"TEK BİR EVLADIMIZIN DAHİ MAĞDUR OLMASINA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını söylemişti.

Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasını yapmıştı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, çalışmalara başlandığını açıklamıştı.