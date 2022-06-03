Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Alanya Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ürkmezer, Kaymakam Refiki Ramazan Kıyak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ve Kurum Amirleri katıldı.

Toplantıda Orman İşletme Müdür Vekili Engin Atlı tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara; Alanya Orman İşletme Müdürlüğü görev alanları, İlçemizde meydana gelen yangınlar, İlçemizdeki Ormanların durumları, geçtiğimiz yıl Güzelbağ’da meydana gelen Orman yangınlarında zarar gören alanlarımız, yangın öncesi alınabilecek tedbirler ve yangın sonrası yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme ve sunum yapıldı.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından katılımcılara konuşan Kaymakam Ürkmezer ‘’ Geçen sene meydana gelen orman yangınlarında İlçemiz’de 5900 hektar orman alanımız zarar gördü. Gerçekleşen orman yangınlarında çok şükür herhangi bir can kaybı yaşamadık. İlçemizde meydana gelen yangında Orman Teşkilatımız, İtfaiye Teşkilatımız, Alanya Belediyesi, Emniyet, Jandarma, tüm kurumlar ve özellikle vatandaşlarımızın destekleriyle can siparane bir şekilde birlik olduk. Doğal afetlerde, deprem, orman yangınları gibi durumlarda bilinçli ve koordineli hareket ederek çalışılması gerekmektedir. Bu anlamda da gereken koordine ve iletişimi sağlayarak meydana gelen yada gelecek olan herhangi bir afeti en az zararla atlatmak için düzenli hareket etmeliyiz. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Toplantı Kaymakam Ürkmezer ve katılımcıların ilçemizdeki oluşabilecek yangın durumlarında yapılabilecek çalışmalar, alınabilecek tedbirlerle ilgili görüş ve önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.